مصر تسجل 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 545 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 165 ألفا و348 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 219 ألفا و774 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12914 حالة وفاة.