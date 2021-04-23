إجمالي إصابات ووفيات كورونا العالمية حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 144.04 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و201113.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات                      عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                   569804                                   31927067

الهند                                  184657                                    15930965

البرازيل                             381475                                     14122795

فرنسا                             101881                                        5374288

روسيا                             246577                                         4736121

تركيا                               36975                                      4446591

المملكة المتحدة            127347                                       4398432

إيطاليا                          117997                                      3904899

إسبانيا                          77364                                         3446072

ألمانيا                             80790                                      3200855.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                         عدد الإصابات

25 - العراق                            15128                               1010304

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                             8474                               697487

39 - لبنان                             7027                                      515088

40 - المغرب                        8979                                      507338

41 - الإمارات                     1565                                        504872

42 - السعودية                   6869                                      409093

50 - فلسطين                   3383                                     316521

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند،
  • الولايات المتحدة ،
  • البرازيل
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