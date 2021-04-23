إجمالي إصابات ووفيات كورونا العالمية حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 144.04 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و201113.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 569804 31927067

الهند 184657 15930965

البرازيل 381475 14122795

فرنسا 101881 5374288

روسيا 246577 4736121

تركيا 36975 4446591

المملكة المتحدة 127347 4398432

إيطاليا 117997 3904899

إسبانيا 77364 3446072

ألمانيا 80790 3200855.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 15128 1010304

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 8474 697487

39 - لبنان 7027 515088

40 - المغرب 8979 507338

41 - الإمارات 1565 504872

42 - السعودية 6869 409093

50 - فلسطين 3383 316521

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.