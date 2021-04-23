اليابان تعلن اليوم مجدداً حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

تعتزم اليابان أن تعلن اليوم الجمعة حالة الطوارئ مجدداً في طوكيو وثلاث محافظات أخرى، حيث تواجه المناطق موجة أخرى من الإصابات بكوفيد-19.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا هذا الأمر في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وذلك بإصدار حالة الطوارئ للمرة الثالثة في طوكيو والمقاطعات الغربية كيوتو وأوساكا وهيوجو، وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية.

وقال مسؤولون إن المستشفيات في المحافظات الأربع تتعرض للضغط بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت أوساكا أمس الخميس 1167 إصابة جديدة، متجاوزة الألف حالة لليوم الثالث على التوالي، بسبب الانتشار السريع لسلالات جديدة من الفيروس.

وشهدت طوكيو تسجيل 861 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم يومي خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن يجري تطبيق هذا الإجراء في المحافظات الأربع لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف مايو. ومن المرجح أن يتم فرض قيود أكثر صرامة مثل إغلاق المتاجر لتقليل الازدحام.

وحث رئيس الجمعية الطبية اليابانية "توشيو ناكاجاوا"،في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، الحكومة على إعلان حالة الطوارئ "في أقرب وقت ممكن".

وشدد ناكاجاوا على أنه "لا يوجد وقت للتردد".

وفرضت اليابان حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة شهر خلال أبريل، على الرغم من أن الإجراء لا يزال ساري المفعول بالفعل في بعض المقاطعات لمدة شهر ونصف.

وأعلنت حالة طوارئ مرة ثانية في 11 مقاطعة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، في يناير. وتم رفعها في توتشيجي في فبراير والمقاطعات الأخرى في مارس.