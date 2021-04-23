الكويت تسجل 1459 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 262 ألفا و766 حالة إصابة بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1493.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 229 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1414 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 245 ألفا و824 حالة.