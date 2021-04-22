بريطانيا تضع المسافرين القادمين من الهند على القائمة الحمراء

المصدر: رويترز

قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الخميس إن بريطانيا اكتشفت 55 إصابة جديدة بسلالة بي.617.1 المتحورة من فيروس كورونا والتي رصدت لأول مرة في الهند، وهو ما سيدفع بالهند إلى قائمة السفر الحمراء اعتبارا من صباح غد الجمعة.

واكتشفت بريطانيا ما إجماليه 132 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة بسلالة بي.617.1 حتى الآن. وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الاثنين أن الهند ستضاف إلى القائمة الحمراء وهو ما يعني أن المسافرين القادمين منها سيتعين وضعهم بالحجر الصحي في فنادق.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن 70 حالة أخرى من السلالة المتحورة التي اكتشفت أولا في جنوب أفريقيا وتعرف باسم بي.351.1 سُجلت خلال الأيام القليلة الماضية.