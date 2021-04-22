إندونيسيا تشدد القيود على التحرك بين المدن لمواجهة كورونا

المصدر: د ب أ

شددت إندونيسيا اليوم الخميس القيود المفروضة على التنقل خلال شهر رمضان وعيد الفطر لتجنب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكره فريق العمل المعني بمواجهة الوضع الوبائي في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الفريق قرر حظر سفر المواطنين غير الضروري خارج المدن التي يقيمون فيها ابتداء من اليوم حتى الخامس من مايو المقبل، ومن 18 حتى 24 مايو المقبل ما لم يقدموا شهادة تفيد خلوهم من فيروس كورونا ووثائق تفيد بضرورة قيامهم بالسفر.

وسوف يُسمح بالسفر الطارىء فقط ما بين 6 و 17 مايو المقبل، على أن تكون هناك وثائق تفيد بضرورة القيام بهذا السفر.

وستجري الوحدات المحلية لفريق العمل اختبارات فيروس كورونا عشوائية للمواطنين الذين يستقلون حافلات أو سيارات.