إصابات ووفيات يومية قياسية بكورونا في الهند

المصدر: رويترز

سجلت الهند اليوم الخميس أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية تسجلها أية دولة في العالم، كما قفزت الوفيات لأسباب لها علاقة بالمرض قفزة قياسية.

والزيادة اليومية في عدد الإصابات بالهند بتسجيل 314835 حالة تتجاوز أعلى زيادة خلال يوم واحد على مستوى العالم، والتي كانت الولايات المتحدة قد سجلتها في يناير عندما أعلنت عن 297430 حالة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للإصابات يبلغ الآن 15.93 مليون، كما ارتفعت الوفيات بواقع 2104 حالات ليصل الإجمالي إلى 184657.