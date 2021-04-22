مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 143.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و187963.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 568950 31864284

الهند 182553 15616130

البرازيل 378003 14043076

فرنسا 101597 5340285

روسيا 246180 4727125

تركيا 36975 4446591

المملكة المتحدة 127329 4395703

إيطاليا 117633 3891069

إسبانيا 77206 3435840

ألمانيا 80466 3172879.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 15098 1001854

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 8372 692181

39 - لبنان 7027 515088

40 - المغرب 8959 506669

41 - الإمارات 1561 502791

42 - السعودية 6858 408038

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.