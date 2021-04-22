مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 143.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و187963.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                      568950                              31864284

الهند                                      182553                              15616130

البرازيل                                 378003                               14043076

فرنسا                                   101597                                5340285

روسيا                                 246180                                  4727125

تركيا                                    36975                                  4446591

المملكة المتحدة                    127329                               4395703

إيطاليا                                117633                                3891069

إسبانيا                               77206                                   3435840

ألمانيا                                 80466                                  3172879.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                           عدد الإصابات

25 - العراق                            15098                                   1001854

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬-  الأردن                            8372                                  692181

39 - لبنان                                7027                                   515088

40 - المغرب                         8959                                   506669

41 - الإمارات                         1561                                    502791

42 - السعودية                       6858                                      408038

 * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة،
  • الهند،
  • البرازيل
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