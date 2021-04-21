ولاية ألمانية تقرر إعطاء لقاح أسترازينيكا لجميع الشرائح العمرية

المصدر: د ب أ

قررت ولاية بافاريا الألمانية إعطاء لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا في عيادات الأطباء لجميع الشرائح العمرية.

وأعلن وزير صحة الولاية، كلاوس هولتشيك، مساء اليوم الأربعاء أن" سلسلة أولويات إعطاء اللقاح تم إلغاؤها على الفور بالنسبة للقاح أسترازينيكا، ويمكن تقديم اللقاح في عيادات الأطباء حتى للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما".

كانت ولايتا مكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا أخذتا نفس القرار في وقت سابق.

وأضاف الوزير:" الأطباء يعرفون مرضاهم جيدا ويعرفون مَنْ منهم من الشريحة التي تقل عن 60 عاما يمكنه أخذ هذه المادة الفعالة مع مراعاة تعليمات اللجنة الدائمة للتطعيم، مع تقديم مشورة مفصلة لهم في هذا الشأن".

وتابع الوزير بالقول إنه يجب الاستفادة من علاقة الثقة الخاصة هذه " لأنه يجب إعطاء كل جرعة لقاح بأسرع ما يمكن".

يشار إلى أنه بسبب ظهور حالات نادرة للتجلط الدموي ارتبطت زمنيا بتلقي لقاح أسترازينيكا، كانت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا أوصت بقصر استخدام اللقاح على من تجاوزوا 60 عاما اعتبارا من نهاية مارس الماضي.

ويمكن لمن لم يبلغوا الستين، الاستمرار في أخذ لقاح أسترازينيكا" وفقا لتقدير طبي وتحليل مخاطر فردي وتوعية دقيقة".