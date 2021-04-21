المصدر: رويترز

قال مسؤول حكومي إن ما لا يقل عن 22 مريضا لقوا حتفهم في مستشفى عام بولاية ماهاراشترا في غرب الهند بعد نفاد الأكسجين بسبب تسرب في خزان الأكسجين اليوم الأربعاء.

وقال سراج ماندهاري المسؤول في مقاطعة ناشيك لرويترز "حدث تسرب بخزان الأكسجين أثناء إعادة ملئه وأدى ذلك إلى وفاة 22 مريضا" مضيفا أن المستشفى كان يعالج مرضى كوفيد-19.

بالفيديو.. وفاة 22 مريض بكورونا في مستشفى بالهند بسبب تسرب في خزان الأكسجين https://t.co/yaYau179HT#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ufZCYcg2as — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 21, 2021