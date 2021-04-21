إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 142.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و173422.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                    إجمالي الوفيات                       عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                      568045                                    31804287

الهند                                   180530                                      15321089

البرازيل                              374682                                    13973695

فرنسا                               101180                                        5296222

روسيا                                 245781                                      4718854

المملكة المتحدة               127307                                       4393307

تركيا                               36267                                       4323596

إيطاليا                           117633                                    3891069

إسبانيا                              77206                                     3435840

ألمانيا                          80466                                      3172879.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                        عدد الإصابات

25 - العراق                           15026                                984950

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬-   الأردن                       8308                                 689482

39 - لبنان                            6959                                   511398

40 - المغرب                       8959                                 506669

41 - الإمارات                      1559                                  500860

42 - السعودية                   6846                                   407010

 * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة،
  • فيروس كورونا
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