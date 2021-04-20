وكالة الأدوية الأوروبية بصدد إصدار توصية بشأن لقاح "جونسون آند جونسون"

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الثلاثاء توصية بشأن استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كوفيد-19، بعد مراجعة حالات نادرة جدا من جلطات الدم غير العادية حدثت في الولايات المتحدة بعد تلقي اللقاح.

وحدثت ست حالات من التجلط في الولايات المتحدة، وفي معظم الحالات تم رصد مستويات منخفضة من الصفائح الدموية.

وقبل أسبوع، بدأت "جونسون آند جونسون" شحن اللقاحات إلى دول في الاتحاد الأوروبي. ثم دعت الشركة إلى تأجيل بدء إعطاء اللقاح، لإتاحة الوقت للتوضيح.

ومع ذلك، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إن اللقاح يمكن استخدامه دون قيود وأن فوائد اللقاح في الوقاية من كوفيد 19 تفوق مخاطر الآثار الجانبية.

وكانت الهيئات التنظيمية الأمريكية قد اوقفت استخدام اللقاح قبل أسبوع بعد أن تلقى حوالى 6.8 مليون شخص هناك ذلك اللقاح.