إصابات كورونا العالمية تتجاوز 141.67 مليون والوفيات أكثر من 3 ملايين

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 141.67 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و163124.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات                              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                          567538                                           31734550

الهند                                       178769                                               15061919

البرازيل                                   373335                                              13943071

فرنسا                                    100733                                                  5289526

روسيا                                   245402                                                   4710690

المملكة المتحدة                      127274                                                 4390783

تركيا                                     36267                                                    4323596

إيطاليا                                  117243                                                 3878995

إسبانيا                                  77102                                                   3428354

ألمانيا                                 79959                                                    3146845.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                                   عدد الإصابات

25 - العراق                       14981                                             977175

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬-  الأردن                    8308                                             689482

39 - لبنان                       6959                                               511398

40 - المغرب                   8945                                              505811

41 - الإمارات                   1556                                              498957

42 - السعودية                6834                                             405940

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة ،
  • الهند
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