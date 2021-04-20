إصابات كورونا العالمية تتجاوز 141.67 مليون والوفيات أكثر من 3 ملايين

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 141.67 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و163124.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 567538 31734550

الهند 178769 15061919

البرازيل 373335 13943071

فرنسا 100733 5289526

روسيا 245402 4710690

المملكة المتحدة 127274 4390783

تركيا 36267 4323596

إيطاليا 117243 3878995

إسبانيا 77102 3428354

ألمانيا 79959 3146845.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 14981 977175

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 8308 689482

39 - لبنان 6959 511398

40 - المغرب 8945 505811

41 - الإمارات 1556 498957

42 - السعودية 6834 405940

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.