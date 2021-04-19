السعودية: منافع لقاح أسترازينيكا تفوق المخاطر المحتملة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن منافع إعطاء لقاح «أكسفورد/أسترازينيكا» تفوق المخاطر المحتملة حسب الادعاءات الطبية المعتمدة، في ظل ما تردد حول تسجيل 15 عرضاً جانبياً متعلقاً بالجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح.

وأكدت الهيئة، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "عكاظ"، أن نسبة حدوث هذه الأعراض في المملكة هي إصابة واحدة لكل 200 ألف شخص، بحسب عدد البلاغات المحلية الواردة إلى الهيئة.

وأوضحت أنه تبين وجود عدد من الاحتمالات لآلية حدوث هذه الأعراض مع استخدام اللقاح، وأحد الاحتمالات المُرَجحة هو أن يؤدي التطعيم إلى ظهور ردة فعل غير متوقعة للجهاز المناعي تتسبب في تنشيط هائل في الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى انخفاض عددها وحدوث الجلطات.

وذكرت أن هناك احتمالية لحدوث أعراض جانبية مشابهة مع بعض اللقاحات المستخدمة في برامج التطعيم الموسع، ونسبة حدوث هذه الأعراض الجانبية بالتزامن مع إعطاء اللقاحات الأخرى بشكل عام تراوح ما بين حالة لكل 125 ألف شخص إلى حالة لكل مليون شخص حسب الأدلة والبراهين المتاحة.