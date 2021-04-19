الصحة العالمية توصي بعدم اشتراط إثبات التطعيم للسفر الدولي

المصدر: رويترز

أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين ألا يكون إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي، مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلا متناميا.

وأشار الخبراء المستقلون، في بيان صدر بعد اجتماع يوم الخميس الماضي، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كوفيد-19 يقلل القدرة على نقل الفيروس وإلى "التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم".

وقالت اللجنة إن على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.