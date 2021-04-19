الأرجنتين تفتح المدارس رغم زيادة حالات كوفيد-19

المصدر: رويترز

تفتح المدارس أبوابها في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس صباح اليوم الاثنين بعد أن ألغت محكمة أمرا اتحاديا يأن تكون الدراسة من خلال الإنترنت لمدة أسبوعين وسط زيادة في إصابات فيروس كورونا والتي جعلت المستشفيات على وشك الانهيار.

وأصدر قاضي بوينس أيرس حكما لصالح دعوى قضائية أقامها أولياء أمور وبعض مجموعات المعلمين في المدينة مطالبين بإلغاء مرسوم تعليق الدراسة بالمدارس في منطقة العاصمة لمدة 15 يوما على الفور.

ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة التوترات السياسية بين الرئيس ألبرتو فرنانديز وحكومة بوينس أيرس التي تقودها المعارضة والتي انتقدت هذا الإجراء. وكان فرنانديز قد قال إن إغلاق المدارس ضروري للحد من الإصابات المتزايدة بسرعة في المدينة.