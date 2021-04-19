آخر مستجدات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150732.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                   567245                              31692403

الهند                                  177150                              14788109

البرازيل                              371678                              13900091

فرنسا                              100593                               5260182

روسيا                             244667                             4693469

المملكة المتحدة            127260                               4385938

تركيا                              35608                             4212645

إيطاليا                          116676                           3857443

إسبانيا                          76981                        3407283

ألمانيا                         79898                             3129517.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                   عدد الإصابات

25 - العراق                          14948                           970987

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                     8178                               683466

39 - لبنان                        6886                               508503

40 - المغرب                     8944                            505447

41 - الإمارات                      1550                          495224

42 - السعودية                       6810                       404054

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة ،
  • الهند
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