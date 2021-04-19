آخر مستجدات كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150732.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 567245 31692403

الهند 177150 14788109

البرازيل 371678 13900091

فرنسا 100593 5260182

روسيا 244667 4693469

المملكة المتحدة 127260 4385938

تركيا 35608 4212645

إيطاليا 116676 3857443

إسبانيا 76981 3407283

ألمانيا 79898 3129517.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 14948 970987

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 8178 683466

39 - لبنان 6886 508503

40 - المغرب 8944 505447

41 - الإمارات 1550 495224

42 - السعودية 6810 404054

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.