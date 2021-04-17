متعافو كورونا.. جرعة واحدة من اللقاح تكفي

المصدر: د ب أ

أشارت دراسة بحثية أجريت بمركز سيدارز - سايناى الطبى فى لوس انجلوس إلى أن الاستجابة المناعية لأولئك الذين تعافوا من مرض كوفيد - 19 وحصلوا على جرعة واحدة من جرعتين للقاح مضاد لفيروس كورونا ، كانت أقوى بصورة كبيرة مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على جرعتى التطعيم ولم يكونوا قد أصيبوا مطلقا بفيروس كورونا .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم "السبت" عن سوزان تشينج رئيسة الفريق البحثى بمركز سيدارز - سايناى الطبى فى لوس انجلوس قولها إن الدراسة الشاملة التى أجريت بالمركز وشارك فيها الف من أعضاء هيئة العاملين بالمركز الطبى كمتطوعين ، استهدفت تحديد مدى اختلاف ردود الفعل المناعية تجاه اللقاح من جانب المتعافين من ناحية ومن جانب هؤلاء الذين لم يصابوا على الإطلاق بفيروس كورونا .

وأشارت رئيسة الفريق البحثى إلى أن التجارب بدأت فى ديسمبر الماضى وأن نمطا واحدا ظهر من البيانات الناتجة عن هذه التجارب بحلول شهر مارس الماضى ومؤداه هو " إذا كنت متعافيا من الإصابة بكوفيد - 19 فإنك من الممكن أن تكون بحاجة إلى جرعة واحدة فقط من الجرعتين الموصى بها من قبل شركتى فايزر ومودرنا .

وقالت تشانج التى تشارك فى تحرير مجلة " نيتشر ميديسين " الطبية الشهرية إنها لم تكن تتوقع تلك النتائج ، مضيفة أن الاستجابة المناعية للشخص الذى تعافى بالفعل من فيروس كورونا من المرجح أن تكون أقوى كثيرا بعد الحصول على جرعة واحدة من اللقاح مقارنة بالاستجابة المناعية للشخص الذى لم يصب بكورونا على الإطلاق وحصل على جرعتى اللقاح .