الإمارات تسرع خطى التحصين التام ضد الجائحة

المصدر: دبي ـ علاء الجمل

تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في نسب الشفاء من فيروس «كورونا» المستجد، حيث حققت 96.8%، وفقاً لإحصاءات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وذلك مقابل ٩٦.١% في السعودية و٩٣.٥% في الكويت و ٩٢.٥ % في البحرين و ٨٩% في قطر و٨٨.٨% في سلطنة عمان.



ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي حققت فيه الدولة أيضاً مركزاً ريادياً عالمياً في معدل توفير اللقاحات للسكان، حيث بلغ إجمالي عدد اللقاحات الممنوحة حتى أمس 9.489.684 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 95.95 جرعة لكل 100 شخص.

ويمثل ارتفاع المعدل اليومي لحالات الشفاء مؤشراً لكفاءة وفاعلية المنظومة الصحية في الدولة، وفاعلية استراتيجية محاصرة الفيروس، حيث وفرت الإمارات 6 عوامل رئيسية سرّعت عملية التعافي ومحاصرة الوباء، تمثلت في تبني العلاجات المبتكرة، وتكثيف الحملات الوطنية للتطعيم ضد «كوفيد19»، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الفحوصات، إضافة إلى توفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية.

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