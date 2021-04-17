إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 31.5 مليوناً

المصدر: د ب أ

ارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2. بالمئة مقارنة بنفس التوقيت، أول من أمس الخميس، لتصل إلى 31.5 مليون حالة حتى الساعة 0334 من مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتتساوى الزيادة الوطنية في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع معدل الزيادة اليومية للإصابات التي بلغت نسبتها كذلك 2ر بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة التي بلغت 3.71 ملايين حالة، حيث لم يتغير الرقم كثيرًا عن نفس التوقيت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 1 بالمئة في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الإصابات في الولاية إلى 56 ألفا و525 حالة.

وسجلت ولاية ميشيغان أكبر عدد من الوفيات يتم الإبلاغ عنه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حيث توفي 123 شخصا نتيجة للإصابة بالفيروس.