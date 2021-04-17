الكويت تسجل 1406 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، تسجيل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 254472 .

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إنها سجلت 8 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 1436.

وأوضح البيان أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأشار إلى أن عدد الحالات في العناية المركزة 247 حالة تتلقى الرعاية الصحية.