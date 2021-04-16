الهند تسجل حصيلة يومية غير مسبوقة لإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت الهند اليوم الجمعة تسجيل زيادة غير مسبوقة في عدد إصابات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 217 ألفا و353 حالة، في الوقت الذي فرضت السلطات مزيدا من القيود لاحتواء موجة ثانية شديدة من الوباء.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الهند أكثر من مئتين ألف إصابة جديدة.

وجاءت الإصابات الجديدة أعلى بنسبة 7.6% مقارنة بأمس الخميس، عندما سجلت البلاد 200 ألف و739 حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وسجلت الهند 1185 وفاة جراء كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 174 ألفا و308.

وتواجه البنية التحتية للرعاية الصحية خطر الانهيار ببطء في المناطق الأسوأ تضررا، مثل نيودلهي ومومباي، اللتين أعلنتا عن تضاؤل عدد الأسرة ومخزون أسطوانات الأكسجين بوحدات الرعاية المركزة.

ومن أجل تكثيف جهود مكافحة كوفيد-19، ذكرت الحكومة أن مئة مستشفى جديدا سوف يكون لها مصانع إنتاج وتعبئة الأكسجين الخاصة بها، وتستورد 50 ألف طن متري من الأكسجين الطبي.

كما أن مخزون اللقاحات في طريقه للنفاد في بعض الولايات أيضا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهند، وهي أكبر منتج للأمصال في العالم، تسعى لاستيراد لقاح "سبوتنيك في" من روسيا في وقت لاحق الشهر الجاري.

وتعد الهند ثاني أسوأ دولة تضررا من الفيروس، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 14.2 مليون إصابة بكوفيد-19.

وشهدت البلاد تراجعا في عدد الإصابات منذ نهاية 2020 ولكن الأعداد بدأت في الارتفاع مجددا في فبراير.

وفي إطار برنامج التطعيم الهندي الذي بدأ في يناير الماضي، جرى إعطاء نحو 117 مليون جرعة حتى الآن. وتعتزم الحكومة تطعيم 300 مليون شخص -أي أكثر من خمس التعداد السكاني البالغ 1.3 مليار نسمة- بحلول يوليو المقبل.