آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 138.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و116 ألفا و629.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 564759 31472039
الهند 173123 14074564
البرازيل 361884 13673507
فرنسا 99777 5149834
روسيا 243881 4675153
المملكة المتحدة 127191 4380976
تركيا 35031 4086957
إيطاليا 115937 3826156
إسبانيا 76882 3396685
ألمانيا 79232 3056500.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 14885 956860
34 - الأردن 8057 679138
39 - لبنان 6809 504800
40 - المغرب 8920 503664
41 - الإمارات 1545 491423
42 - السعودية 6791 402142
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.