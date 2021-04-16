آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 138.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و116 ألفا و629.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                     564759                      31472039

الهند                                     173123                      14074564

البرازيل                                361884                        13673507

فرنسا                                  99777                          5149834

روسيا                                 243881                          4675153

المملكة المتحدة                  127191                       4380976

تركيا                                 35031                           4086957

إيطاليا                             115937                           3826156

إسبانيا                           76882                             3396685

ألمانيا                            79232                              3056500.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها               عدد الوفيات                عدد الإصابات

25 - العراق                       14885                     956860

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                     8057                      679138

39 - لبنان                       6809                      504800

40 - المغرب                  8920                      503664

41 - الإمارات                 1545                     491423

42 - السعودية             6791                      402142

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • الصين ،
  • الولايات المتحدة،
  • الهند،
  • فيروس كورونا
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