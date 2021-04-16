آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 138.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و116 ألفا و629.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 564759 31472039

الهند 173123 14074564

البرازيل 361884 13673507

فرنسا 99777 5149834

روسيا 243881 4675153

المملكة المتحدة 127191 4380976

تركيا 35031 4086957

إيطاليا 115937 3826156

إسبانيا 76882 3396685

ألمانيا 79232 3056500.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 14885 956860

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 8057 679138

39 - لبنان 6809 504800

40 - المغرب 8920 503664

41 - الإمارات 1545 491423

42 - السعودية 6791 402142

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.