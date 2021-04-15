إصابات كورونا في لبنان تتخطى 504 آلاف

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس في لبنان إلى 504 آلاف و800 حالة بعد تسجيل 2501 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى6809 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعا قياسيا منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.

كما سجل عدد الوفيات ارتفاعا قياسيا، وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة حتى اليوم 6ر4 % من المواطنين وعدد الذين تلقحوا بجرعتين 2.4 %.