ميركل ستتلقى لقاح "أسترازينيكا" غدا

المصدر: د ب أ

أعلنت صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الخميس أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سوف تتلقى لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد غدا الجمعة.

يشار إلى أن عمر المستشارة الألمانية يزيد على 60 عاما، وبذلك في تندرج ضمن الفئة المؤهلة للحصول على هذا اللقاح.

وأحجم متحدث باسم الحكومة الألمانية عن تأكيد هذه المعلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، وأشار إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة شتفن زايبرت التي قال فيها يوم الاثنين الماضي: "سوف تتلقى المستشارة الألمانية اللقاح قريبا، وسوف يتم إطلاع الجمهور على الأمر بعد ذلك".

وقال المتحدث إن ذلك لا يزال ساريا.