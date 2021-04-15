إغلاق 11 مسجداً في السعودية بسبب تفشي كورونا

المصدر: واس

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها أمرت بإغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين صفوف المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، اليوم، أن مجموع ما أُغلق من المساجد خلال 66 يوماً بلغ 590 مسجداً.

وأكدت أنه فُتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة رُصدت بها أربع حالات، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة فيها ثلاث حالات، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة القصيم، بمعدل إصابة لكل مسجد.

وذكرت أنه تمت إعادة فتح 18 مسجداً، خمسة بمنطقة القصيم، وأربعة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.