كورونا يكلف فرنسا 504 مليارات دولار خلال 3 سنوات

المصدر: أ ف ب

وزير فرنسي: كوفيد-19 سيكلف فرنسا 424 مليار يورو خلال ثلاث سنوات

أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الثلاثاء أن جائحة كوفيد-19 ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاث سنوات بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.

وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي اوليفييه دوسوبت لصحيفة لوفيغارو إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو العام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع الى 171 مليار العام 2021، قبل أن يعود ليتراجع الى 96 مليار العام 2022.

وهذه الأرقام، التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة فرانس برس، تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليار دولار) بين عامي 2020 و2022.

وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.

ولجأت فرنسا الى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار.

ومن المتوقع أن يصل الدين العام الى 118 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يبلغ 9 بالمئة من الميزانية، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.