أغنى ولاية هندية تفرض قيودا صارمة على التجارة الإلكترونية لمواجهة كورونا

المصدر: رويترز

قال رئيس وزراء ولاية مهاراشترا اليوم الثلاثاء إن أغنى ولاية في الهند ستفرض قيودا صارمة على الصناعة والتجارة الإلكترونية لمدة 15 يوما لإبطاء الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا.

ومهاراشترا، التي توجد بها مدينة مومباي العاصمة المالية للهند، هي الولاية الأكثر تضررا في البلاد بسبب فيروس كورونا إذ تشكل حوالي ربع الإصابات بالفيروس في الهند البالغ عددها 13.5 مليون. وأعلنت الولاية اليوم عن 60 ألف و212 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 .

وأمر أوداف ثاكيراي رئيس وزراء مهاراشترا اليوم بإغلاق معظم المؤسسات والأماكن العامة في الولاية باستثناء تلك التي تعتبر ضرورية مثل متاجر البقالة والمستشفات والبنوك وأسواق الأسهم.

وقال إشعار حكومي "كل المصانع/الصناعات" عدا بعض الوحدات الموجهة للتصدير وتلك التي تصنع منتجات ضرورية لخدمات أساسية "يجب أن توقف عملياتها".

وقد تلحق القيود، التي يبدأ سريانها غدا الأربعاء، ضررا بشركات صناعة السيارات التي لها مصانع في الولاية مثل تاتا موتورز وباجاج أوتو وماهيندرا اند ماهيندرا.