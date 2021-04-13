أمريكا توصي بوقف استخدام لقاح جونسون آند جونسون

المصدر: رويترز

أوصت الهيئات الصحية الاتحادية الأمريكية اليوم الثلاثاء بوقف استخدام لقاح جونسون اند جونسون المضاد لكوفيد-19.

ويعتبر لقاح جونسون اند جونسون، وهو جرعة واحدة، ذو التكلفة المنخفضة أساسيا في مكافحة الجائحة التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة ملايين إنسان حتى الآن.

وستعقد لجنة استشارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اجتماعا غدا الأربعاء لتحليل الحالات الست المتصلة بلقاح جونسون آند جونسون وستبحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التحليل، وذلك طبقا لما قالته الهيئتان في بيان مشترك.

وحالات الوفاة الست جميعا لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هذه الحوادث السلبية تبدو نادرة إلى أبعد حد.

وقالت شركة جونسون اند جونسون إنها تعمل عن قرب مع المنظمين الصحيين وذكرت أنه لم يثبت أن هناك علاقة سببية واضحة بين الحوادث واللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تنتجه وحدتها في اليابان.

وحتى 12 أبريل تم استخدام أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة.