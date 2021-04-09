الرئيس الموريتاني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بنواكشوط الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بعد أسبوعين من إطلاق حملة للتطعيم ضد الفيروس في موريتانيا.

وقام فريق خاص للتطعيم بالانتقال إلى القصر الرئاسي لتقديم الجرعة الأولى لرئيس الجمهورية، فيما قام فريق طبي آخر بتقديم الجرعة الأولى من اللقاح لأعضاء الحكومة بمقر رئاسة الحكومة.

وتلقت الطواقم الطبية جرعة أولى من لقاح سينوفارم الصيني حصلت عليه موريتانيا هدية من الحكومة الصينية.