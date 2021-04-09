السماح بأداء صلاة الجماعة في منازل العمال المهاجرين بسنغافورة خلال رمضان

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة القوى العاملة في سنغافورة اليوم الجمعة، السماح للعمال الأجانب المسلمين في البلاد بأداء "صلاة الجماعة" في منازلهم خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة إنه سيتم السماح بمشاركة ما يصل إلى 200 من المصلين في الصلاة، بحسب حجم المسكن.

ووفقا للوزارة، سيتعين على المهاجرين ضمان "الالتزام بالإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر كوفيد- 19".

وجاءت معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة، حوالي 60 ألفأ، بين المهاجرين الذكور الشباب الذين يقيمون في مساكن مزدحمة. وتم تسجيل معظم الإصابات خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن الفيروس "انتشر بسرعة بسبب ترتيبات المعيشة المشتركة " لكن "الغالبية العظمى" ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس "لم تظهر عليهم أعراض، أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة للغاية".

وتم عزل معظم المهاجرين في مساكنهم أو أماكن عملهم منذ اكتشاف حالات تفشي المرض قبل أكثر من عام بقليل.

وقالت وزارة القوى العاملة في ديسمبر: "نحن نستعد لإعادة العمال المهاجرين إلى المجتمع بطريقة تخضع للرقابة، مع اتخاذ تدابير صارمة".