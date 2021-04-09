مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 133.34 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و30022.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 55768 30968705
البرازيل 340776 13193205
الهند 166862 12928574
فرنسا 97722 4841308
روسيا 241328 4614834
المملكة المتحدة 126980 4370322
إيطاليا 112861 3717602
تركيا 32943 3633925
إسبانيا 75911 3317948
ألمانيا 77556 2918473
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 14606 903439
34 - الأردن 7565 655456
38 - المغرب 8867 499688
40 - لبنان 6549 489428
41 - الإمارات 1523 478131
42 - السعودية 6728 395854
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.