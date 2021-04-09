مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 133.34 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و30022.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                    55768                                30968705                        

البرازيل                                340776                              ‭13193205‬

الهند                                    166862                             12928574

فرنسا                                   97722                               4841308

روسيا                                241328                              4614834

المملكة المتحدة                126980                              4370322

إيطاليا                              112861                             3717602

تركيا                                   32943                             3633925

إسبانيا                              75911                              3317948

ألمانيا                              77556                              2918473

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                   عدد الوفيات                    عدد الإصابات

26 - العراق                         14606                            903439

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                        7565                            655456

38 - المغرب                       8867                             499688

40 - لبنان                          6549                             489428

41 - الإمارات                     1523                            478131

42 - السعودية                  6728                          395854

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا،
  • الهند،
  • الولايات المتحدة
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