مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 133.34 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و30022.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 55768 30968705

البرازيل 340776 ‭13193205‬

الهند 166862 12928574

فرنسا 97722 4841308

روسيا 241328 4614834

المملكة المتحدة 126980 4370322

إيطاليا 112861 3717602

تركيا 32943 3633925

إسبانيا 75911 3317948

ألمانيا 77556 2918473

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 14606 903439

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 7565 655456

38 - المغرب 8867 499688

40 - لبنان 6549 489428

41 - الإمارات 1523 478131

42 - السعودية 6728 395854

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.