مصر تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك سنوياً

المصدر: رويترز

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم الخميس إن مصر اتفقت مع شركة سينوفاك الصينية على تصنيع لقاحها للوقاية من مرض كوفيد-19 مستهدفة إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة سنويا.

ويمكن أن يعطي هذا الاتفاق دفعة قوية لجهود التطعيم في مصر التي حصلت حتى الآن على 1.5 مليون جرعة فيما يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

وقالت زايد إن مجلس الوزراء والرئاسة وافقا على اتفاقية للتصنيع المشترك لإنتاج اللقاحات التي سيتم توزيعها في مصر ودول أفريقية أخرى.

وأضافت أن إحدى منشآت التصنيع جاهزة لإنتاج 20 مليون جرعة سنويا، في حين يتم وضع اللمسات الأخيرة على منشأة أخرى لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون جرعة.

وتسلمت مصر حتى الآن 854400 جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا علاوة على 650 ألف جرعة أخرى من اللقاح الصيني الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم). وقالت زايد إن عدد جرعات سينوفارم التي يتم استلامها سيزيد قريبا حتى مليون جرعة.

وبدأت مصر في تطعيم الأطقم والكوادر الطبية على خطوط المواجهة مع مرض كوفيد-19 في 24 يناير، ووسعت نطاق التطعيم في الرابع من مارس ليشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.