مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 132.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و4413.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 555826 30831345
البرازيل 332752 13013601
الهند 165547 12686049
فرنسا 97273 4841308
روسيا 240589 4597868
المملكة المتحدة 126882 4364529
إيطاليا 111747 3686707
تركيا 32667 3579185
إسبانيا 75911 3317948
ألمانيا 77076 2896944.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 14535 887291
34 - الأردن 7383 645449
38 - المغرب 8857 498329
40 - لبنان 6479 482798
41 - الإمارات 1516 474136
42 - السعودية 6711 394169
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت عرينتش.