مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 132.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و4413.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                555826                         30831345

البرازيل                         332752                          13013601

الهند                           165547                             12686049

فرنسا                             97273                             4841308

روسيا                            240589                           4597868

المملكة المتحدة                126882                        4364529

إيطاليا                         111747                               3686707

تركيا                            32667                              3579185

إسبانيا                           75911                            3317948

ألمانيا                      77076                             2896944.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                   عدد الوفيات                    عدد الإصابات

26 - العراق                          14535                             887291

‭‭‭‭34 ‬‬‬‬- الأردن                         7383                                645449

38 - المغرب                     8857                                498329

40 - لبنان                       6479                                  482798

41 - الإمارات                   1516                                474136

42 - السعودية                 6711                               394169

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت عرينتش.

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات الكتحدة
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