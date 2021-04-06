وفيات كورونا في العالم تدنو من 3 ملايين والإصابات تتجاوز 131.56 مليون

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 131.56 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995918.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               555321                             30756907

البرازيل                          331433                              12984956

الهند                              165101                              12589067

فرنسا                           96847                                  4822470

روسيا                          240200                                4589540

المملكة المتحدة           126862                               4362150

إيطاليا                         111326                              3678944

تركيا                           32456                                3529601

إسبانيا                       75783                               3311325

ألمانيا                     77019                                 2889747.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها           عدد الوفيات                  عدد الإصابات

26- العراق                   14502                        879991

34 ‬‬‬‬- الأردن                  7283                         639444

38- المغرب                 8850                        498197

40- لبنان                    6443                        480502

41 - الإمارات            1512                         472148

42 - السعودية             6704                    393377

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا،
  • الولايات المتحدة
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