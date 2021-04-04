مومباي تأمر بالعمل من المنزل وإغلاق المراكز التجارية بعد تفشي كورونا مجددا

المصدر: د ب أ

طلبت السلطات في مدينة مومباي الهندية من كل المكاتب الخاصة بالعمل من المنزل طوال شهر أبريل الجاري، حيث يبدو مجددا المركز المالي للهند، بؤرة لموجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن راجيش توب وزير الصحة لولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، في رسالة مصورة اليوم الأحد، إنه سيتم السماح لبنوك ومكاتب طبية وتأمينية باستخدام بعض الامتيازات المتعلقة بالعمالة.

وقال إن كل الخدمات غير الضرورية، بما في ذلك المراكز التجارية، ودور العبادة، وصالونات التجميل، ستغلق نشاطها اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم غد الاثنين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت الحكومة الاتحادية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في بيان "هناك معدل خطر لتنامي حالات كوفيد-19 في البلاد".

وبلغ نصيب ولاية ماهاراشترا، التي تسهم بحوالي 60% من الناتج الوطني للهند، 57% من حالات الإصابة الجديدة المسجلة خلال الأربعة عشر يوما الماضية، و47% من حالات الوفيات خلال نفس الفترة.