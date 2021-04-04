مصر تسجل 710 إصابات جديدة بكورونا و39 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية "السبت" تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 438 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 155 ألفا و886 حالة حتى "السبت"، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 204 آلاف و256 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12123 حالة وفاة.