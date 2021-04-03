انخفاض إصابات كورونا بالسعودية بعد تسجيلها أعلى حصيلة أمس منذ 7 أشهر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6690.

وبذلك ينخفض عدد إصابات كورونا في المملكة عن يوم أمس الذي سجلت فيه 728 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة منذ 7 أشهر.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 684 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 392 ألفا وتسع.

كما لفتت إلى تسجيل 439 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 379 ألفا و312.