سوريا تعلق مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن وزير التربية في سوريا، الدكتور دارم طباع، اليوم السبت، تعليق دوام رياض الاطفال والمرحلة الأولى من التعليم بسبب انتشار فيروس كورونا والضغط على المستشفيات السورية.

وقررت وزارة التربية استمرار دوام شهادة التعليم الاساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في جميع فروعها وفق الخطة الدراسية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقررت الوزارة إبقاء امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوي بمختلف فروعها في مواعيدها المقررة وفق البرامج المعتمدة.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أمس تسجيل 125إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 19 الفا و164، وشفاء122 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 ألفا و977، وتسجيل 14 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1288.