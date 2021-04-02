فرنسا تشهد أكبر قفزة في عدد مرضى كورونا بوحدات العناية الفائقة منذ شهور

المصدر: رويترز

قالت فرنسا اليوم الجمعة إن عدد مرضى كوفيد-19 بوحدات الرعاية الفائقة قفز إلى 5254 بعد نقل 145 إليها في يوم واحد، في أكبر عدد من مرضى كوفيد يُنقل إلى وحدات العناية الفائقة منذ خمسة أشهر.

كما قفزت حالات الإصابة الجديدة بأعلى معدل أسبوعي منذ نهاية نوفمبر عندما كانت فرنسا في ثاني حالة عزل عام على مستوى البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 46677 حالة إصابة جديدة بزيادة نسبتها 6.2 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4.47 مليون حالة.

وسجلت فرنسا اليوم الجمعة أيضا 332 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 96280 حالة منذ بدء الجائحة.