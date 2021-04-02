روسيا تسجل وفيات أعلى من المعتاد في يناير

المصدر: د ب أ

سجلت روسيا وفيات أعلى من المعتاد في يناير، رغم تسجيل إصابات قليلة نسبيا بفيروس كورونا، بحسب ما أظهرته البيانات الجديدة.

وأفادت صحيفة كومرسانت بأن وفيات يناير 2021 زادت عن نفس الشهر من 2020 بنسبة 33.9%.

وفي يناير 2021 توفى 217 ألفا و800 شخص في مختلف أنحاء البلاد وهي زيادة بواقع 55 ألفا و700 شخص مقارنة يناير2020، بحسب التقرير الذي استشهد بأرقام وكالة الإحصاء روستات.

ويقول الخبراء إن نصف الوفيات الإضافية هي جراء الفيروس، بحسب التقرير. غير أن الكثير أيضا توفوا جراء انهيار نظام الرعاية الصحية، تاركا مرضى أمراض مزمنة بدون علاج، بحسب التقرير.

وفي سانت بطرسبرج توفى 1320 شخصا بكوفيد-19 في مارس وحده، بحسب سلطات المدينة، وهو نفس الرقم تقريبا في فبراير.

غير أن عدد الأشخاص الذين توجهوا إلى الطبيب جراء كوفيد-19 تراجع بواقع 30 % خلال نفس الفترة، بحسب البيانات.

وشهدت موسكو وسانت بطرسبرج أعلى زيادة في الحالات في البلاد.

وبحسب السلطات، هناك نحو 8800 حالة جديدة اليوم الجمعة. والرقم أقل من أواخر العام الماضي، حيث كانت معدلات الإصابة اليومية أقل بكثير من 20 ألف. وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية، توفى 400 شخص جراء الفيروس.

ويقول بعض الخبراء إن روسيا في خطر موجة ثالثة من الإصابات.

