أيرلندا تضيف 26 دولة إلى قائمة الحجر الصحي الإلزامي بالفنادق

المصدر: د ب أ

أضافت أيرلندا أمس الخميس 26 دولة وإقليما إلى قائمة الحجر الصحي الإلزامي بالفنادق في الوقت الذي تحاول فيه التخفيف من مخاطر دخول سلالات جديدة من كوفيد-19 إلى البلاد.

وجاء في تحذير السفر أن "جميع أولئك الذين يعتزمون السفر إلى أيرلندا من أو عبر أي من هذه الدول أو الأقاليم" الذين يصلون بعد الساعة 4 صباحًا (03:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الثلاثاء المقبل "سيُطلب منهم حجز إقامة للحجر الصحي الإلزامي بالفندق قبل 48 ساعة على الأقل من السفر".

وتدخل الدول الـ 26، التي تضم أيضا إسرائيل وألبانيا وموناكو، في قائمة "الفئة 2" التي أعدتها وزارة الصحة الأيرلندية، والتي تضم حاليا 58 دولة ومنطقة، في حين تم حذف موريشيوس من تلك القائمة.

وقال تحذير السفر: "أي مسافر كان في أية من هذه الدول من الفئة الثانية خلال الأيام الـ 14 الماضية، حتى إذا كان يمر عبر إحدى هذه البلدان بطريقة "الترانزيت" وحتى إذا مر وهو في الجو، فإنه مطالب قانونا بالحجر الصحي في منشأة معينة".

ونصحت الحكومة المواطنين بعدم السفر الدولي غير الضروري.

وتم التراجع عن خطط لضم الولايات المتحدة ودول من أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، مؤقتًا على الأقل، وسط انقسام بين الوزراء، وفقًا لإذاعة أر تي إي.

وقال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إنه كان من المقرر أن تضيف البلاد "المزيد من الدول بشكل ملحوظ" إلى القائمة، لكن إضافة أعضاء الاتحاد الأوروبي "يحتاج إلى مزيد من العمل".

وقال أمس الخميس "هناك قضايا عملية وسياسية وقانونية حقيقية في هذا الأمر".

وسجلت أيرلندا حتى الآن أكثر من 236 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 4700 حالة وفاة بسبب الفيروس.