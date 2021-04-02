حصيلة إصابات ووفيات كورونا الإجمالية حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 129.25 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و947233.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة              552372                            30507689

البرازيل                           321515                            12748747

الهند                               162927                            12221665

فرنسا                             95948                                 4695082

روسيا                            226500                               4554264

المملكة المتحدة            126764                                4350267

إيطاليا                         109847                                 3607083

تركيا                            31713                                    3357988

إسبانيا                        75459                                     3284353

ألمانيا                         76638                                    2838019.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها              عدد الوفيات             عدد الإصابات

26 - العراق                     14360                      856939

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 33- الأردن                       6940                      618059

38 - المغرب                    8818                       496097

40 - لبنان                        6286                       471962

41 - الإمارات                    1499                       463759

42 - السعودية                6676                       390597

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • الصين ،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتّحدة،
  • البرازيل
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