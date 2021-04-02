حصيلة إصابات ووفيات كورونا الإجمالية حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 129.25 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و947233.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 552372 30507689
البرازيل 321515 12748747
الهند 162927 12221665
فرنسا 95948 4695082
روسيا 226500 4554264
المملكة المتحدة 126764 4350267
إيطاليا 109847 3607083
تركيا 31713 3357988
إسبانيا 75459 3284353
ألمانيا 76638 2838019.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 14360 856939
33- الأردن 6940 618059
38 - المغرب 8818 496097
40 - لبنان 6286 471962
41 - الإمارات 1499 463759
42 - السعودية 6676 390597
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.