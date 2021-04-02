حصيلة إصابات ووفيات كورونا الإجمالية حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 129.25 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و947233.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 552372 30507689

البرازيل 321515 12748747

الهند 162927 12221665

فرنسا 95948 4695082

روسيا 226500 4554264

المملكة المتحدة 126764 4350267

إيطاليا 109847 3607083

تركيا 31713 3357988

إسبانيا 75459 3284353

ألمانيا 76638 2838019.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 14360 856939

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 33- الأردن 6940 618059

38 - المغرب 8818 496097

40 - لبنان 6286 471962

41 - الإمارات 1499 463759

42 - السعودية 6676 390597

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.