جونسون أند جونسون تعلن وجود تشغيلة من لقاح كورونا غير مطابقة للمواصفات

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية جونسون أند جونسون مساء أمس الأربعاء اكتشاف أن إحدى تشغيلات اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصنع شركة إيميرجنت بيو سليوشنز غير مطابقة للمعايير المقررة، مشيرة إلى أن هذه التشغيلة لم تكن قد وصلت إلى مرحلة التعبئة أو التصنيع النهائية.

جاء إعلان جونسون أند جونسون بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس عن تدمير حوالي 15 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون بسبب خطأ بشري نتيجة قيام العمال بخلط المكونات بطريقة غير صحيحة، مما أدى إلى تأخر في معدلات تسليم الشركة لجرعات اللقاح.

يذكر أن شركة إيمرجينت بيو سليوشنز التي تدير المصنع الذي شهد المشكلة تشارك في تصنيع لقاحات كورونا لصالح كل من جونسون أند جونسون وأسترازينيكا، التي لم يتم السماح باستخدام لقاحها المضاد لكورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

وقالت جونسون أند جونسون إنها تواصل العمل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وشركة إيمرجينت من أجل السماح باستخدام مصنع شركة إيمرجينت في تصنيع اللقاح وفقا للترخيص الذي حصلت عليه جونسون أند جونسون، والتي قررت تعيين مجموعة من الخبراء الإضافيين في المصنع للإشراف على عملية تصنيع اللقاحات.