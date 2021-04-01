آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 128.51 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل  إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و934811.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                                  إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                   551191                                       30439615

البرازيل                                                317646                                       12658109

الهند                                                   162468                                        12149335

فرنسا                                                 95337                                           4585385

روسيا                                                226117                                           4545095

المملكة المتحدة                               126713                                            4345788

إيطاليا                                            109346                                             3584899

تركيا                                             31537                                                3317182

إسبانيا                                         75305                                                3275819

ألمانيا                                        76223                                                 2798741.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                     عدد الوفيات                                      عدد الإصابات

26- العراق                          14323                                                  850924 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

33 ‬‬‬‬- الأردن                         6858                                                    611577

38 - المغرب                      8818                                                    496097

40 - لبنان                          6234                                                     468400

41 - الإمارات                      1497                                                    461444

42 - السعودية                  6669                                                     390007

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا،
  • رويترز،
  • الولايات المتحدة
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