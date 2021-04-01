مصر تتسلم أكبر كمية من لقاحات كورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة إن مصر تسلمت أمس الأربعاء 854400 جرعة لقاح من إنتاج شركة أسترا زينيكا للوقاية من فيروس كورونا في إطار اتفاقية كوفاكس.

وتأسست اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) ومنظمة الصحة العالمية من أجل التوزيع العادل للقاحات.

تأتي الجرعات ضمن 40 مليون جرعة من المقرر أن تتسلمها مصر عبر (جافي).

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان: إن لقاح أسترا زينيكا "حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية".

وأضاف "تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".

وتقلت مصر أول شحنة من 50 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا في وقت سابق هذا العام في إطار برنامج لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وكانت مصر قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير، ووسعت حملة التطعيم لتشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الرابع من مارس.

وقالت وزارة الصحة أمس الأربعاء إنها سجلت 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة وذلك مقابل 693 إصابة و42 وفاة أول أمس.

وقال مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 202131 من ضمنهم 154694 حالة تم شفاؤها و11995 حالة وفاة".