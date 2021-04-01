إلزام العاملين بقطاع الصحة في إيطاليا بتلقي لقاح كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس، أن على جميع العاملين بقطاع الصحة في إيطاليا الحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا، في خطوة تستهدف حماية المرضى.

وأثار اكتشاف بؤر في مستشفيات بعد رفض العاملين فيها الحصول على اللقاح غضباً واسعا في بلد سجل أكثر من 109 آلاف حالة وفاة من جراء المرض.

وجاء في قرار صدر أمس وأقرته حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي أن العاملين بقطاع الصحة بمن فيهم الصيادلة "يتعين عليهم الحصول على اللقاح".

وهدد القرار من يرفض التطعيم بالوقف عن العمل بدون أجر حتى نهاية العام.

وقالت الحكومة، في بيان: "الهدف من هذا الإجراء هو توفير الحماية، بقدر الإمكان، للأطقم الطبية ومساعديهم الذين يعملون في بيئة تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة".

وتعهدت إيطاليا بالوصول إلى معدل 500 ألف تطعيم يومياً في أبريل من نحو 230 ألفاً حالياً.

وتعطلت حملة التطعيم في إيطاليا بسبب تأخير في الإمدادات مثلما حدث في دول أوروبية أخرى.