127.43 مليون إصابة و2.9 مليون وفاة بكورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 127.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و914304.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 549485 30304988
البرازيل 312206 12534688
الهند 161843 12039644
فرنسا 94956 4554683
روسيا 225300 4528543
المملكة المتحدة 126615 4337696
إيطاليا 108350 3544957
إسبانيا 75199 3270852
تركيا 31230 3240577
ألمانيا 75929 2777122
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26- العراق 14249 838265
34-الأردن 6651 597256
38 - المغرب 8798 494659
40 - لبنان 6096 458105
41 - الإمارات 1486 457071
42 - السعودية 6656 388866
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.