127.43 مليون إصابة و2.9 مليون وفاة بكورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 127.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و914304.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة     

 الولايات المتحدة                               549485                                     30304988

البرازيل                                          312206                                     12534688

الهند                                            161843                                      12039644

فرنسا                                             94956                                       4554683

روسيا                                         225300                                        4528543

المملكة المتحدة                         126615                                        4337696

إيطاليا                                      108350                                         3544957

إسبانيا                                     75199                                           3270852

تركيا                                        31230                                         3240577

ألمانيا                                     75929                                           2777122 

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                          عدد الإصابات ‭‭‭‭‭

26- العراق                        14249                                    838265

34‬‬‬‬-الأردن                        6651                                       597256

38 - المغرب                   8798                                       494659

40 - لبنان                     6096                                   458105

41 - الإمارات                 1486                                   457071

‭‭‭‭‭‭42‬‭‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ - السعودية             6656                                 388866 ‭‭‭‭

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • كوفيد- 19،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة ،
  • الهند،
  • البرازيل
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