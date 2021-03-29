السعودية: إغلاق 14 مسجداً لإصابة مصلين بكورونا

المصدر: د ب أ

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية اليوم الإثنين، 14 مسجداً مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان لها اليوم أن "مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 50 يوماً بلغ 396 مسجداً، تم فتح 381 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".

كانت وزارة الصحة السعودية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين ارتفاع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6656 حالة.

وأشارت الوزارة إلى ان إجمالي الإصابات وصل إلى 388 ألفا و866.

كما لفتت إلى تسجيل 357 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 377 ألفا و304.