آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 126.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و904831.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                                         إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                               548935                                30256491

البرازيل                                                           310550                               12490362

الهند                                                              161552                                11971624

روسيا                                                           224671                                  4510744

فرنسا                                                           94465                                    4508575

المملكة المتحدة                                         126573                                     4330030

إيطاليا                                                       107636                                  3512453

إسبانيا                                                        75010                                    3255324

تركيا                                                         30923                                    3179115

ألمانيا                                                        75860                                  2762538.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                                          عدد الوفيات                           عدد الإصابات

27 - العراق                                                   14177                                     827157

35 ‬‬‬‬- الأردن                                                     6472                                      582133

38 - المغرب                                                  8798                                      494358

40 - لبنان                                                     6013                                       455381

41 - الإمارات                                                1477                                       453069

‭‭‭‭‭‭42‬‭‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ - السعودية                                            6643                                       387794 ‭‭‭‭

 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00‭ ‬‭‬‬‬‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتّحدة،
  • الهند
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